Депутаты запретили импорт электричества из России
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2233 об изменениях в закон о рынке электроэнергии, который, в частности, запрещает импорт электроэнергии в РФ по двусторонними договорами. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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За соответствующее решение проголосовали 274 нардепа.
Закон накладывает запрет на продажу и поставку электроэнергии, импортируемой из России.
Отмечается, что Кабмин во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины имеет право отменить запрет и определить срок восстановления его действия.
Кроме этого, целью законопроекта является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию.
Напомним, Кабмин начинает финансировать стартапы.
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