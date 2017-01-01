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Депутаты запретили импорт электричества из России

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Кроме этого, целью законопроекта является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию.
Кабмин во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины имеет право отменить запрет и определить срок восстановления его действия
Кабмин во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины имеет право отменить запрет и определить срок восстановления его действия
depositphotos.com

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2233 об изменениях в закон о рынке электроэнергии, который, в частности, запрещает импорт электроэнергии в РФ по двусторонними договорами. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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За соответствующее решение проголосовали 274 нардепа.

Закон накладывает запрет на продажу и поставку электроэнергии, импортируемой из России.

Отмечается, что Кабмин во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины имеет право отменить запрет и определить срок восстановления его действия.

Кроме этого, целью законопроекта является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию.

Напомним, Кабмин начинает финансировать стартапы.

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Теги: электроэнергий, импорт электроэнергии, Украина и Россия
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