Россия жалуется, что Украина установила очень высокие тарифы на транзит газа

Председатель правления Газпрома считает, что Украина завысила тарифы на транзит российского газа в Европу.

Газпром пожаловался на очень высокие тарифы на транзит газа depositphotos.com

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер назвал “очень-очень высокими“ предложенные Украиной тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

“Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины“, — отметил Миллер.

Миллер также добавил, что Газпром обсуждает вопрос транзита независимым газотранспортным оператором ООО Оператор газотранспортной системы Украины.

“Наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор“, — добавил Миллер.

По официальной методике расчета тарифа, на период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году — $2,61 за 1 тыс куб. м на 100 км (все — с НДС).

Напомним, Нафтогаз назвал сроки взыскания долгов с Газпрома.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram