Снятие моратория на продажу может принести около 9 млрд грн — Милованов
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца. Об этом пишет Экономическая правда.
“На сегодня добавочная стоимость с гектара в Украине в 2 раза меньше, чем в Польше. Нормальная работа рынка принесет лишь за 3 месяца следующего около 9 млрд грн роста ВВП, что составит около 0,23% к зеркальному росту. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн и соответственно 0,83% роста ВВП “, - подчеркнул он.
Также министр заявил, что правительство уже утвердило порядок кредитования малых фермеров.
Напомним, Милованов рассказал, в каких сферах занято больше всего украинцев.
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