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Снятие моратория на продажу может принести около 9 млрд грн — Милованов

Комментариев: 4
Министр считает, что земельную реформу нужно внедрять как можно скорее.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца. Об этом пишет Экономическая правда.

“На сегодня добавочная стоимость с гектара в Украине в 2 раза меньше, чем в Польше. Нормальная работа рынка принесет лишь за 3 месяца следующего около 9 млрд грн роста ВВП, что составит около 0,23% к зеркальному росту. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн и соответственно 0,83% роста ВВП “, - подчеркнул он.

Также министр заявил, что правительство уже утвердило порядок кредитования малых фермеров.

Напомним, Милованов рассказал, в каких сферах занято больше всего украинцев.

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Теги: Милованов, мораторий на продажу земли, рынок земли
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.12.2019, 19:36
Оценка:  0
гость
майдауны простойнарод который не был на мудане скоро вас будет казнить за то что вы сделали со страной некогда нормальной даже при яныке трусе и воре. будьте вы прокляты на все века.
Бувший_зхiдняк    04.12.2019, 19:24
Оценка:  0
Бувший_зхiдняк
Продать страну за 9 лярдов хривень? Да это же смешно. Думал речь идет о триллиардах долларов, а тут вон оно как. За шо боролись. Ну че майдауны, просрали Родину? Довольны?
Alexsy    04.12.2019, 19:21
Оценка:  0
Alexsy
Всего?????!!!!!!!!!!!????????
В маштабах стрраны - это копейки!
гость  (аноним)  04.12.2019, 19:20
Оценка:  0
гость
Продати все, що ще не продали попередники, така мета?
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