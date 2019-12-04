Снятие моратория на продажу может принести около 9 млрд грн — Милованов

Министр считает, что земельную реформу нужно внедрять как можно скорее.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца. Об этом пишет Экономическая правда.

“На сегодня добавочная стоимость с гектара в Украине в 2 раза меньше, чем в Польше. Нормальная работа рынка принесет лишь за 3 месяца следующего около 9 млрд грн роста ВВП, что составит около 0,23% к зеркальному росту. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн и соответственно 0,83% роста ВВП “, - подчеркнул он.

Также министр заявил, что правительство уже утвердило порядок кредитования малых фермеров.

Напомним, Милованов рассказал, в каких сферах занято больше всего украинцев.

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