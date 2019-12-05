Дефолт компаний Китая на $17 миллиардов бьет рекорды

В этом году финансовые проблемы в Китае распространились на самые разные отрасли - от застройщиков и производителей программного обеспечения.

Общая сумма потерь от дефолтов компаний в Китае с начала ноября составила 120,4 миллиардов юаней (17,1 млрд долларов), что в разы превышает годовой рекорд 2018 года в 121,9 млрд юаней. Об этом сообщает Bloomberg.

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Китай приближается к очередному рекордному году дефолту неофшорных облигаций, таким образом проверяя способность правительства сохранять стабильность на финансовых рынках на фоне общего замедления экономики.

Невыполненые финансовые обязательства занимают небольшую долю китайского рынка корпоративных облигаций на общую сумму 4,4 триллиона долларов, но они вызывают опасения для их возможного распостранения, поскольку инвесторы таким образом пытаются определить, какие компании пользуются поддержкой Пекина.

В этом году финансовые проблемы в Китае распространились на самые разные отрасли - от застройщиков и производителей стали до фирм, занимающихся разработкой новых источников энергии, и производителей программного обеспечения.

Напомним, Украина отправила в Китай первую партию говядины.



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