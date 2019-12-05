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Дефолт компаний Китая на $17 миллиардов бьет рекорды

Комментариев: 6
В этом году финансовые проблемы в Китае распространились на самые разные отрасли - от застройщиков и производителей программного обеспечения.
Китай приближается к очередному рекордному году дефолту неофшорных облигаций
Китай приближается к очередному рекордному году дефолту неофшорных облигаций
depositphotos.com

Общая сумма потерь от дефолтов компаний в Китае с начала ноября составила 120,4 миллиардов юаней (17,1 млрд долларов), что в разы превышает годовой рекорд 2018 года в 121,9 млрд юаней. Об этом сообщает Bloomberg.

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Китай приближается к очередному рекордному году дефолту неофшорных облигаций, таким образом проверяя способность правительства сохранять стабильность на финансовых рынках на фоне общего замедления экономики.

Невыполненые финансовые обязательства занимают небольшую долю китайского рынка корпоративных облигаций на общую сумму 4,4 триллиона долларов, но они вызывают опасения для их возможного распостранения, поскольку инвесторы таким образом пытаются определить, какие компании пользуются поддержкой Пекина.

В этом году финансовые проблемы в Китае распространились на самые разные отрасли - от застройщиков и производителей стали до фирм, занимающихся разработкой новых источников энергии, и производителей программного обеспечения.

Напомним, Украина отправила в Китай первую партию говядины.

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Теги: компании, рекорд, Китай, дефолт, рекорды
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  05.12.2019, 12:28
Оценка:  +1
гость
Пенистый какой же ты тупой. Но с другой стороны умный на ольгинской ферме работать не будет
WTF2_eбy_в_рот    05.12.2019, 11:44
Оценка:  -7
WTF2_eбy_в_рот
составила 120,4 миллиардов юаней, что в разы превышает годовой рекорд 2018 года в 121,9 млрд юаней.

Рагули почти необразованы, читать всё таки умеют, по-украински пишут с ошибками, а по-русски с дичайшими ошибками.

1000пудовый срагульский ресурс. купи куркулятор, афтар, ты дебил)))))))
BROKER666    05.12.2019, 11:52
Оценка:  +3
BROKER666
охренеть какое ты ибанутое хYйло: с начала ноября составила 120,4... годовой рекорд 2018 года в 121,9... разницу чувствуешь? или тебе что в ж0пу что в рот?
WTF2_eбy_в_рот    05.12.2019, 11:59
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
полный срагуль на всю голову.... у тебя тоже 120 в разы больше 121? иди, продолжай пастись))))))))
BROKER666    05.12.2019, 12:08
Оценка:  0
BROKER666
далбойоб, 120 за месяц и 121 за год... п0ц лишнехромосомный, считать научись - почти в 12 раз
WTF2_eбy_в_рот    05.12.2019, 12:20
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
бухгалтер от генетики, это у тебя хромосом и мозга не хватает. вырвали кусок статистики-и впиздячили сюда. еслиб так и было-написали бы разницу ЗА ГОД, а не месяц сравнивали с годом. так что EБЛО ЗАВАЛИ нахyй, тупорылое
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