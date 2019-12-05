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В Украине вырос размер субсидий

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Количество украинцев, имеющих льготы на оплату коммунальных услуг, осталось почти неизменным.
В ноябре этого года субсидию получали порядка 3 млн домохозяйств
В ноябре этого года субсидию получали порядка 3 млн домохозяйств
depositphotos.com

В Украине существенно возросла средняя сумма субсидии на коммунальные услуги, но немного уменьшилось количество получателей помощи. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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В министерстве рассказали, что в ноябре этого года субсидию получали порядка 3 млн домохозяйств, а средний размер помощи составил почти 1,2 тыс грн.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то субсидии получали около 3,35 млн. семей. При этом размер самой субсидии в среднем составлял чуть более 530 грн.

Стоит отметить, что после старта монетизации субсидий в начале 2019 года 95% субсидиантов получают помощь в наличной форме. На данный момент профинансировано 3,1 млрд грн наличной помощи. В Минсоцполитики говорят, что все идет по плану.

По словам замминистра социальной политики Виталия Музыченко, механизм монетизации поощряет субсидиантов к рациональному потребления жилищно-коммунальных услуг.

Все сэкономленные средства жилищной субсидии члены домохозяйства могут использовать на свое усмотрение“, — отметил замминистра.

Напомним, стало известно, в каких случаях у украинцев будут отбирать льготы.

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Теги: коммуналка, субсидии, оплата коммуналки
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.12.2019, 11:14
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Вчера отсылал посылку дочери и при мне человек 5 прибежали спрашивать, есть ли чернобыльские Нет, отвечали работники почты, и не знаем когда они будут
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