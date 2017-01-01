В Кабмине разрабатывают план удешевления кредитов для фермеров

План решили разработать из-за запланированного открытия рынка земли в Украине.

В первом квартале 2020 года должен быть определен порядок компенсации процентной ставки по кредитам на покупку земли depositphotos.com

Кабинет министров 4 декабря определил план для осуществления концепции удешевления и доступности кредитов для малых и средних фермерских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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План решили разработать из-за запланированного открытия рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Согласно плану:

1) министерство экономики должно создать Фонд частичного кредитования земли, законопроект, который будет представлен в парламенте в декабре;

2) в первом квартале 2020 года должен быть определен порядок компенсации процентной ставки по кредитам на покупку земли, что позволит существенно снизить ставку по кредитам;

3) в первом квартале должна быть определена и частичная компенсация кредита на покупку земли.

В Минфине утверждают, что такие меры помогут создать предпосылки для запуска полноценного рынка земли сельхозназначения, а также дадут возможность небольшим фермерским хозяйствам получить доступные кредиты для покупки земли.

Напомним, стало известно, когда депутаты рассмотрят закон об открытии рынка земли.

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