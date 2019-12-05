В закон о рынке земли внесли уже более 4 тыс правок

Кроме основного закона, парламентарии будут рассматривать несколько смежных.

В пакет земельной реформы входит не только законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения“, а еще несколько связанных проектов законов. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, член фракции “Слуга народа“ Николай Сольский во время доклада на парламентских слушаниях, сообщает Укринформ.

“Хочу подчеркнуть, что в пакет земельной реформы входит не только законопроект об обороте земель, но и другие законопроекты, в частности, 2194, 2195, 2280, которые содержат очень важные положения о децентрализации и дерегуляции в сфере земельных отношений и которые имеют широкую поддержку у органов местного самоуправления. Кроме этого, готовятся еще законопроекты относительно контроля за концентрацией, финансовой поддержки и другие“, - сказал Сольский.

Также председатель комитета добавил, что норма относительно концентрации земель в одних руках, очевидно, будет снижена. Он заявил, что по состоянию на 3 декабря, ко второму чтению законопроекта были поданы 4364 поправки.

Напомним, стало известно, когда депутаты рассмотрят закон об открытии рынка земли.

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