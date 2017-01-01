Премьер-министры Украины и Швеции обсудили Nord Stream 2

Представитель Швеции отметил, что Украина является одним из самых важных партнеров страны.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился со шведским коллегой Стефаном Лёвеном. Во время встречи, в частности, шла речь и о Nord Stream 2, сообщает Правительственный портал.

“Функционирование газопроводов на территории Европейского Союза должно осуществляться в строгом соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении Северного потока-2 страны-члены ЕС не делали никаких исключений. Это вопрос энергетической безопасности региона и качества услуг, предоставляемых на европейском энергетическом рынке“, - сказал Гончарук.

Премьер-министр Украины также поднял вопросы двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств.

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В свою очередь, премьер-министр Швеции отметил, что Украина является одним из самых важных партнеров Швеции в вопросах сотрудничества в целях развития.

“Для нас важно предоставлять поддержку правительству Украины для осуществления в стране ключевых реформ, в частности, реформы децентрализации. Мы также заинтересованы в укреплении двусторонней торговли. В Украине функционирует около 90 шведских компаний. Надеюсь, это число в дальнейшем будет увеличиваться“, - сказал Лёвен.

Напомним, Германия ответит на санкции против Nord Stream 2.

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