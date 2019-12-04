Принцип "деньги ходят за школьником" внедряться не будет - Новосад

В Кабмине произошло недопонимание. Премьер-министр не правильно трактовал реформу образования.

Принцип “деньги ходят за школьником”, о котором ранее сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, не будет внедряться. Об этом в комментарии LB.ua рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

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Стоит отметить, что из сайта Кабмина новость со словами Гончарука удалили.

“У нас с премьер-министром произошло определенное недоразумение в терминах, – говорит Новосад. – Механизм “деньги ходят за ребенком” пока никто не будет вводить. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирования заработной платы учителей относительно реального количества учащихся по состоянию на октябрь 2019 года“, - отметила министр.

Министр разъяснила, что последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно вырос, и получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность.

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В бюджете на следующий год Кабмин выделили 2,2 млрд гривен, чтобы посчитать, сколько точно детей учится в украинских школах.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил ввести новую схему оплаты труда учителей.

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