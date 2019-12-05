В Украине может подешеветь автотопливо

В оптовом сегменте стоимость горючего существенно упала.

Пока цены на дизтопливо на АЗС Украины остаются стабильными depositphotos.com

Пока цены на дизтопливо на АЗС Украины остаются стабильными, в оптовом сегменте стоимость горючего существенно упала за последние недели. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

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Чиновник акцентировал, что цены на топливо могут снизиться и в рознице.

“Анализ наценки, которая сильно выросла за последние несколько недель, показывает, что на сегодняшний день есть все основания для снижения цен на АЗС. Надеюсь, такие очевидные и бесспорные аргументы будут восприняты“, – написал Герус.

Он также добавил, что конкуренция является важным элементом построения настоящих свободных рынков.

“И сейчас есть все основания, чтобы 7 млн ​​украинских автомобилистов выиграли от конкуренции и рыночных трендов – покупали нефтепродукты по более низким ценам“, – написал Герус.

Цены на топливо могут снизиться и в рознице facebook.com

Напомним, газ в Европе дорожает рекордными темпами.

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