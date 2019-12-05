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В Украине может подешеветь автотопливо

Комментариев: 4
В оптовом сегменте стоимость горючего существенно упала.
Пока цены на дизтопливо на АЗС Украины остаются стабильными
Пока цены на дизтопливо на АЗС Украины остаются стабильными
depositphotos.com

Пока цены на дизтопливо на АЗС Украины остаются стабильными, в оптовом сегменте стоимость горючего существенно упала за последние недели. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

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Чиновник акцентировал, что цены на топливо могут снизиться и в рознице.

“Анализ наценки, которая сильно выросла за последние несколько недель, показывает, что на сегодняшний день есть все основания для снижения цен на АЗС. Надеюсь, такие очевидные и бесспорные аргументы будут восприняты“, – написал Герус.

Он также добавил, что конкуренция является важным элементом построения настоящих свободных рынков.

“И сейчас есть все основания, чтобы 7 млн ​​украинских автомобилистов выиграли от конкуренции и рыночных трендов – покупали нефтепродукты по более низким ценам“, – написал Герус.

Цены на топливо могут снизиться и в рознице
Цены на топливо могут снизиться и в рознице
facebook.com

Напомним, газ в Европе дорожает рекордными темпами.

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Теги: топливо, цены на бензин, автомобильное топливо, Герус
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Комментариев (4)
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zadneprohodchik    05.12.2019, 15:46
Оценка:  0
zadneprohodchik
Мля бакс упал , а цены на месте, как рос барыги сразу подымали ,где антимонопольный коммитет!
МаксимУм    05.12.2019, 15:41
Оценка:  0
МаксимУм
А может и не подешеветь... Я уже езжу только по выходным...
Peyot    05.12.2019, 15:37
Оценка:  -1
Peyot
Спасибо нафиг нужно! Газ уже подешевел. На мировом рынке на 50долларов. У нас +15))))) ЗекоМанда - Все лучшее Бене!
гость  (аноним)  05.12.2019, 14:58
Оценка:  +3
гость
Ну это вряд ли, разве что символично на пару копеек. Продавцы свое не упустят. Не такая уж конкуренция у розничных сетей...
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