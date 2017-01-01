Депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики

Сегодня парламентарии приняли соответствующий законопроект.

Верховная Рада приняла законопроект №2168, которым уполномочила Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществлять политику в сфере занятости населения. За проголосовали 264 депутата. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Документ гласит, что сфера занятости переходит от Министерства социальной политики к Минэкономики.

Ведомство планирует провести реформу занятости и обновить Трудовой кодекс, принятый еще в 1971 году.

Также в планах узаконить дистанционную форму трудоустройства, а также понятие гибкого графика. Планируют также увеличить количество дней отпуска за свой счет.

Напомним, нардепы приняли закон о противодействии рейдерству.

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