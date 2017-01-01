Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики

Комментариев: 0
Сегодня парламентарии приняли соответствующий законопроект.
За проголосовали 264 депутата
За проголосовали 264 депутата
depositphotos.com

Верховная Рада приняла законопроект №2168, которым уполномочила Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществлять политику в сфере занятости населения. За проголосовали 264 депутата. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читай также: В закон о рынке земли внесли уже более 4 тыс правок

Документ гласит, что сфера занятости переходит от Министерства социальной политики к Минэкономики.

Ведомство планирует провести реформу занятости и обновить Трудовой кодекс, принятый еще в 1971 году.

Также в планах узаконить дистанционную форму трудоустройства, а также понятие гибкого графика. Планируют также увеличить количество дней отпуска за свой счет.

Напомним, нардепы приняли закон о противодействии рейдерству.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: законопроект, нардепы, Минэкономики, минсоцполитики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь