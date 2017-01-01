Депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики
Верховная Рада приняла законопроект №2168, которым уполномочила Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществлять политику в сфере занятости населения. За проголосовали 264 депутата. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Читай также: В закон о рынке земли внесли уже более 4 тыс правок
Документ гласит, что сфера занятости переходит от Министерства социальной политики к Минэкономики.
Ведомство планирует провести реформу занятости и обновить Трудовой кодекс, принятый еще в 1971 году.
Также в планах узаконить дистанционную форму трудоустройства, а также понятие гибкого графика. Планируют также увеличить количество дней отпуска за свой счет.
Напомним, нардепы приняли закон о противодействии рейдерству.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил