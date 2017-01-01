Украина примет газом часть долга от Газпрома — Оржель

В то же время, Украина не согласится на вариант полного обнуления долга.

Украинская сторона может согласиться на погашение долга российского “Газпрома“ за счет газа. Об этом в эфире 24 канала сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Мы находимся в конструктивной позиции. Есть 3 млрд, нам надо как-то их компенсировать. Давайте смотреть, какие есть сроки, какие есть возможные варианты... Это будет либо скидка, либо реальные физические объемы. Мы готовы рассматривать любые предложения“, - сказал Оржель.

Также Оржель акцентировал, что Украина может принять газ в счет долга российской стороны, но не согласится на вариант полного обнуления долга.

“Здесь компромисс, который должны найти стороны. Это достаточно большая сумма, оценочные объемы импорта на уровне двух лет. В идеале нам забрать деньги сегодня, но в таких больших взаимоотношениях надо искать компромисс, когда и за сколько мы сможем забрать“, - отметил Оржель .

Напомним, в Нафтогазе разъяснили условия для транзита газа.

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