Возвращение ПриватБанка Коломойскому может угрожать будущему Украины — СМИ

Зарубежные эксперты считают, что несколько последних лет главной проблемой в финансовой системе Украины был ПриватБанк.

Возвращение ПриватБанка Коломойскому может угрожать будущему экономики Украины. Такого мнения придерживается зарубежный обозреватель и журналист Крис Миллер, который написал в издании Foreign Policy о ситуации в Украине.

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Миллер отмечает, что из одна главных антикоррупционных реформ в Украине состояла в том, чтобы очистить банковскую систему страны.

“До последних лет главной проблемой в финансовой системе Украины был банк под названием “ПриватБанк“. Это крупнейший банк страны, и до 2016 года его контролировал Игорь Коломойский – скандальный и влиятельный олигарх, чьи амбиции теперь, похоже, угрожают будущему экономики Украины и ее отношениям с МВФ“, — подчеркнул обозреватель.

Также журналист отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский позиционирует себя в качестве антикоррупционера.

“Однако у него длинная история деловых отношений с Коломойским с тех времен, когда комедийное шоу Зеленского транслировалось на телеканале Коломойского. Некоторые думают, что Зеленский в долгу перед Коломойским. Скорее всего, Зеленский опасается, что, если он переступит через Коломойского, олигарх направит свой телеканал против него, нападая и снижая его популярность“, — подчеркнул он.

Миллер упомянул также об отношениях Украины с МВФ и странами Запада.

“Украине будет трудно получить дальнейшую финансовую поддержку, если только Киев не гарантирует, что он не отменит национализацию ПриватБанка. В ближайшее время Киев требует большего финансирования со стороны МВФ, без которого ему будет трудно оплачивать счета в следующем году. Коломойский утверждал, что Украина должна улучшить отношения с Россией и не смотреть на Запад. Он даже предположил, что, если МВФ не предоставит больше денег, то возможно, это сделает Россия“, — напомнил Миллер.

Напомним, Moody's повысило прогноз рейтинга ПриватБанка.

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