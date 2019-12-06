Курс валют на 6 декабря: гривна ускорила рост

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на пять копеек – до 23,85 гривен за доллар, курс в покупке упал на шесть копеек – до 23,82 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на пятницу, 6 декабря, укрепил курс гривны более чем на пять копеек – до 23,87 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 5 декабря – 2393,0282 гривен за 100 долларов. Тогда НБУ укрепил гривну менее чем на копейку. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) – 2364,1960 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2387,7034 гривны (-5,3248);

– 100 евро – 2648,9182 гривны (-2,7963).

Напомним, укрепление гривны может ускориться.



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