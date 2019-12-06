Рада одобрила экспортные квоты на курятину в ЕС

Парламент ратифицировал соглашение с Евросоюзом об увеличении экспортных квот на мясо птицы.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС об увеличении беспошлинных квот на импорт мяса птицы (курицы) до 70 тыс тонн. За соответствующее решение проголосовали 338 депутатов, передает Униан.

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Согласно международному договору, Украина получит дополнительные квоты на беспошлинный экспорт 50 тыс. тонн продукции в год плюс сохранит предусмотренные ранее квоты, которые до 2020 увеличатся до 20 тыс. тонн. Таким образом, объем квоты по итогам 2021 года достигнет 70 тысяч тонн.

Как сообщил во время выступления с трибуны заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, увеличение квот создаст более благоприятные условия для украинских экспортеров агропродукции.

“На сегодня экспорт мяса птицы - одно из важных направлений экспорта украинской агропродукции в ЕС, фактически это первый продукт животного происхождения, который вышел на европейские рынки и показал свою готовность конкурировать с продукцией других стран. По итогам 2018 году Украина экспортировала в ЕС более 51 тыс. тонн мяса птицы, из них по квотам ввезено только 17,6 тыс. тонн, за остальное производители были вынуждены платить довольно высокую пошлину“, - сказал он.

Напомним, депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики.



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