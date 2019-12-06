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Рада одобрила экспортные квоты на курятину в ЕС

Комментариев: 2
Парламент ратифицировал соглашение с Евросоюзом об увеличении экспортных квот на мясо птицы.
Ранее ЕС увеличил квоту на украинскую курятину
Ранее ЕС увеличил квоту на украинскую курятину
depositphotos.com

Верховная Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС об увеличении беспошлинных квот на импорт мяса птицы (курицы) до 70 тыс тонн. За соответствующее решение проголосовали 338 депутатов, передает Униан.

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Согласно международному договору, Украина получит дополнительные квоты на беспошлинный экспорт 50 тыс. тонн продукции в год плюс сохранит предусмотренные ранее квоты, которые до 2020 увеличатся до 20 тыс. тонн. Таким образом, объем квоты по итогам 2021 года достигнет 70 тысяч тонн.

Как сообщил во время выступления с трибуны заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, увеличение квот создаст более благоприятные условия для украинских экспортеров агропродукции.

“На сегодня экспорт мяса птицы - одно из важных направлений экспорта украинской агропродукции в ЕС, фактически это первый продукт животного происхождения, который вышел на европейские рынки и показал свою готовность конкурировать с продукцией других стран. По итогам 2018 году Украина экспортировала в ЕС более 51 тыс. тонн мяса птицы, из них по квотам ввезено только 17,6 тыс. тонн, за остальное производители были вынуждены платить довольно высокую пошлину“, - сказал он.

Напомним, депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики.

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Теги: ЕС, Евросоюз, курица, Рада, Верховная Рада, квоты, курятина
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Комментариев (2)
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caze22    06.12.2019, 11:19
Оценка:  -1
caze22
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korvin_ral    06.12.2019, 11:01
Оценка:  0
korvin_ral
Интересно, а кому они её продавать будут? Польша, Германия, Австрия, Дания, Венгрия, Чехия - цены в супермаркетах на курицу ниже чем у нас. Вряд ли у них там дефицит.
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