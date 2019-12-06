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ЕБРР озвучил претензии к Украине из-за ПриватБанка

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Международным партнерам Украины не хватает уверенности в том, что правительство в Киеве не находится под влиянием Коломойского.
Суд может отменить национализацию ПриватБанка 19 декабря
Суд может отменить национализацию ПриватБанка 19 декабря
depositphotos.com

Неопределенная ситуация с ПривтБанком снижает доверие к Украине со стороны международных финансовых организаций. Об этом в четверг, 5 декабря, сказал вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ален Пилу во время дискуссии в рамках конференции “Украина: большие надежды“ в Лондоне, сообщает Европейская правда.

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После выступления торгового представителя Украины Тараса Качки, который заверил, что правительство Украины не находится под влиянием бизнесмена Игоря Коломойского, Ален Пилу отметил, что международным партнерам не хватает уверенности в этом.

“Нужно прекратить жить с противоречивыми сигналами (поступающими из Украины – ред.), прежде всего в отношении Привата“, – заявил он.

Представитель руководства ЕБРР отметил, что в банке слышали заявления украинского руководства, которое опровергает свою связь с Коломойским.

“Да, я знаю, что говорил Зеленский послам G7. Однако мы должны знать, что произойдет, если украинский суд развернет приватизацию ПриватБанка“, – отметил он.

Вторым признаком проблем Ален Пилу считает недостаточную активность государства по возврату выведенных активов ПриватБанка: “Мы должны видеть, что правительство Украины удерживает усилия правления ПриватБанка по возврату пропавших активов банка. И, кстати, это касается не только этого банка. Ведь если из Привата испарилось $ 5,5 млрд, то со всей банковской системы – $ 15 млрд. И мы должны видеть прогресс в расследовании уголовных дел – или в Украине, или за рубежом“.

Третий момент, который назвал вице-президент ЕБРР – изменения в правлениях государственных банков.

“Что касается государственных банков, движения по их правлениям беспокоят“, – пояснил Пилу, выразив надежду, что органы госбанков останутся профессиональными.

Напомним, Moody's повысило прогноз рейтинга ПриватБанка.

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Теги: Украина, банки, банк, Коломойский, ЕБРР, ПриватБанк, Игорь Коломойский, Приватбанк новости
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Комментариев (2)
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caze22    06.12.2019, 11:16
Оценка:  -3
caze22
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Путин_xyйло    06.12.2019, 11:01
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Любопытно у кого есть эта "уверенность"? Пусть спросят у кАломойского, так он "подтвердит"
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