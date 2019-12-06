В Нафтогазе рассказали о сценариях развития ситуации с транзитом
В ситуации с транзитом газа после 31 декабря 2019 года есть несколько вариантов развития событий: положительный, отрицательный и промежуточный. Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью liga.net.
“Мы, конечно же, хотим, чтобы реализовался положительный вариант, при котором Газпром и новый оператор ГТС, отделенный от Нафтогаза, смогут подписать новый контракт о транзите газа и продолжить транспортировку через Украину на новых, европейских условиях“, - подчеркнул Коболев.
“В пользу этого варианта также говорят созданные в Европе Газпромом и другими российскими компаниями огромные запасы газа. Эти запасы в условиях кризиса вырастут в цене, на чем эти компании смогут прилично заработать. Промежуточный сценарий: через некоторое время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю Газпрома на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите“, - пояснил Коболев.
По мнению Нафтогаза, последний вариант является наиболее вероятным.
Он также сообщил, что если РФ достроит газопровод Северный поток-2, то транзит через Украину полностью прекратиться, а мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью.
Напомним, Коболев прогнозирует рост цен на газ без транзита.
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