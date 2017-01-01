Германия увеличила квоты для украинских грузоперевозчиков

На 2020 год для украинских перевозчиков квота будет составлять 90 тыс. разрешений, что на 9,8 тыс. больше по сравнению с предыдущей квотой на 2019 год.

Разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и/или транзитных сообщениях depositphotos.com

Германия согласилась увеличить квоту разрешений для украинских автоперевозчиков, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

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По результатам переговоров украинские перевозчики получили дополнительные 4 тыс. разрешений: 2 тыс. разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам ЕВРО-4 и 2 тыс. разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам ЕВРО-5.

На 2020 год для украинских перевозчиков квота будет составлять 90 тыс. разрешений, что на 9,8 тыс. больше по сравнению с предыдущей квотой на 2019 год.

Также было согласовано, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и/или транзитных сообщениях. Разрешение также позволяет выполнение комбинации двух различных видов перевозок (двустороннего и транзитного), во время выполнения одного кругорейса в прямом и обратном сообщении.

Действие разрешения распространяется также на выполнение транспортировки в/из третьих стран, если транспортное средство будет следовать через территорию страны регистрации транспортного средства.

Напомним, Польша предоставит дополнительные разрешения украинским грузоперевозчикам.



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