Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook Libra

Комментариев: 0
Министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС.
Libra стремительно теряет своих сторонников
Libra стремительно теряет своих сторонников
depositphotos.com

Министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу, сообщает Reuters.

Читай также: Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

К таким криптовалютам относится, в частности, разработанная социальной сетью Facebook валюта Libra. Ее запуск планировался на 2020 год, но может оказаться под угрозой срыва.

“Нельзя запускать в ЕС никакого соглашения об использовании stablecoin до тех пор, пока правовые, нормативные и надзорные проблемы, связанные с такими криптовалютами, не будут определены и устранены“, – говорится в заявлении министров ЕС.

Министры также рассматривают возможность разработки правил регулирования криптоактивов и stablecoin в ЕС. Комиссия ЕС уже работает над специальным регламентом.  В ЕС также занимаются созданием собственной цифровой валюты, которая должна стать альтернативой частным криптовалютам.

На сегодняшний день Libra стремительно теряет своих сторонников. Из 28 компаний, изначально присоединившихся к проекту, уже семь покинули его. В частности, из проекта вышли Booking.com, EBay, Stripe, Mastercard, Visa, PayPal и Mercado Pago.

Напомним, эксперты прогнозируют масштабное падение биткоина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ЕС, Facebook, запрет, криптовалюта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь