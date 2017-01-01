В ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook Libra

Министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС.

Министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу, сообщает Reuters.

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К таким криптовалютам относится, в частности, разработанная социальной сетью Facebook валюта Libra. Ее запуск планировался на 2020 год, но может оказаться под угрозой срыва.

“Нельзя запускать в ЕС никакого соглашения об использовании stablecoin до тех пор, пока правовые, нормативные и надзорные проблемы, связанные с такими криптовалютами, не будут определены и устранены“, – говорится в заявлении министров ЕС.

Министры также рассматривают возможность разработки правил регулирования криптоактивов и stablecoin в ЕС. Комиссия ЕС уже работает над специальным регламентом. В ЕС также занимаются созданием собственной цифровой валюты, которая должна стать альтернативой частным криптовалютам.

На сегодняшний день Libra стремительно теряет своих сторонников. Из 28 компаний, изначально присоединившихся к проекту, уже семь покинули его. В частности, из проекта вышли Booking.com, EBay, Stripe, Mastercard, Visa, PayPal и Mercado Pago.

Напомним, эксперты прогнозируют масштабное падение биткоина.



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