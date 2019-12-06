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В Минрегионе рассказали, как украинцам меньше платить за коммуналку

Комментариев: 3
Украинцам рекомендуют пользоваться государственной программой энергоэффективности.
В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают украинцам пользоваться государственной программой энергоэффективности
В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают украинцам пользоваться государственной программой энергоэффективности
depositphotos.com

В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают украинцам пользоваться государственной программой энергоэффективности. В ведомстве считают, что это поможет украинцам меньше тратить на коммунальные услуги, сообщается на сайте Минрегиона.

“Государство предлагает украинцам, как совладельцам, использовать Фонд энергоэффективности, как инструмент господдержки, для улучшения качества своей жизни и сдерживания роста платежек“, – говорят в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день в фонд поступило 13 заявок. Чиновники считают, что “это хороший старт“.

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По данным ведомства, в платежке каждого украинца 70% составляют расходы на такие энергоресурсы:

  • Тепловую энергию.

  • Газ.

  • Электричество.

  • Воду.

“Мы хотим в 2020 году разработать Стратегию термомодернизации зданий в соответствии с 27 директивой ЕС. Это будет касаться не только жилых домов, но и общественных зданий. И в соответствии с этой стратегией мы понимаем, что должна быть господдержка жилищного фонда. Что касается общественных зданий - это должны быть другие механизмы, в частности, энергосервисного подряда, кредитные ресурсы, которые будут привлекаться органами местного самоуправления на реализацию этой стратегии. Мы должны ее разработать по годам“, – заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Напомним, в Украине вырос размер субсидий.

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Теги: коммуналка, энергоэффективное жилье, Минрегион
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Комментариев (3)
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ЖЭКа  (аноним)  06.12.2019, 12:33
Оценка:  0
ЖЭКа
"Как украинцам меньше платить за коммуналку" -ежегодная мулька для/от идиотов. 80% жилого фонда в стране это старое или ветхое жилье, какой смысл утеплять старые хрущевки без их капитального ремонта? Вы для начала счетчики везде поставьте и наладьте учет.
Пролисок    06.12.2019, 12:32
Оценка:  -1
Пролисок
Если есть деньги у граждан,чтобы вложиться в энергосбережение,то есть и деньги оплачивать коммуналку.В Европе все государства сначала за свой счёт утеплили здания.Больше 15% от дохода там гражданам коммуналки не бывает.Иначе с протестами выходят.
гость  (аноним)  06.12.2019, 11:51
Оценка:  +2
гость
Как повышать тарифы, так "задним числом". Если снижать- как обычно "бла-бла-бла". Формулировка стандартная. Будем работать, искать пути, но только к концу след. ( 2020 г.). И так каждый год...
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