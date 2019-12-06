В Минрегионе рассказали, как украинцам меньше платить за коммуналку

Украинцам рекомендуют пользоваться государственной программой энергоэффективности.

В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают украинцам пользоваться государственной программой энергоэффективности. В ведомстве считают, что это поможет украинцам меньше тратить на коммунальные услуги, сообщается на сайте Минрегиона.

“Государство предлагает украинцам, как совладельцам, использовать Фонд энергоэффективности, как инструмент господдержки, для улучшения качества своей жизни и сдерживания роста платежек“, – говорят в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день в фонд поступило 13 заявок. Чиновники считают, что “это хороший старт“.

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По данным ведомства, в платежке каждого украинца 70% составляют расходы на такие энергоресурсы:

Тепловую энергию.

Газ.

Электричество.

Воду.

“Мы хотим в 2020 году разработать Стратегию термомодернизации зданий в соответствии с 27 директивой ЕС. Это будет касаться не только жилых домов, но и общественных зданий. И в соответствии с этой стратегией мы понимаем, что должна быть господдержка жилищного фонда. Что касается общественных зданий - это должны быть другие механизмы, в частности, энергосервисного подряда, кредитные ресурсы, которые будут привлекаться органами местного самоуправления на реализацию этой стратегии. Мы должны ее разработать по годам“, – заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Напомним, в Украине вырос размер субсидий.

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