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Что предпримут в Минрегионе, чтобы обеспечить жильем нуждающихся

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Глава ведомства рассказала о нескольких концепциях.
Минрегион разработает Концепцию государственной жилищной политики на 2019-2024 годы
Минрегион разработает Концепцию государственной жилищной политики на 2019-2024 годы
depositphotos.com

Минрегион разработает Концепцию государственной жилищной политики на 2019-2024 годы. Она определит приоритеты и конкретные шаги для обеспечения жильем людей, которые в нем нуждаются. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает пресс-служба Минрегион.

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Глава ведомства рассказала, что в Украине сегодня действует несколько государственных жилищных программ.

“Мы пересмотрели статьи бюджета на этот год и из Государственного фонда регионального развития 500 млн грн, предусмотренные на общественный бюджет участия, перебросили на две жилищные программы – 300 млн грн на “Доступное жилье“ и 200 млн грн на новую программу льготного долгосрочного кредитования для ВПО и участников АТО, которая поможет получить жилье 219 семьям“, - утверждает Алена Бабак.

По словам Бабак, правительство одобрило общегосударственную целевую программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 годы. Сейчас ее должен утвердить парламент. В госбюджете на следующий год на выполнение программы предусмотрено 160,9 млн грн.

Алена Бабак отметила, что в 2020 году нужно решить вопрос об определении собственника придомовой территории многоквартирных домов. Поскольку право собственности на жилье связано с правом собственности на землю.

Напомним, кредитов на жилье для переселенцев и воинов АТО хватило на 250 человек.

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Теги: Бабак, доступное жилье, доступные кредиты, Минрегион
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