Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка

Валютно-курсовая политика регулятора не соответствует вызовам современного развития Украины, считают в Совете НБУ.

Совет Национального банка Украины признал валютно-курсовую политику НБУ в 2019 году неэффективной. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook в пятницу, 6 декабря.

“Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины“, – говорится в сообщении.

В связи с этим предлагается задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ.

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Совет также посоветовал Нацбанку обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.

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