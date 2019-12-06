Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка
Совет Национального банка Украины признал валютно-курсовую политику НБУ в 2019 году неэффективной. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook в пятницу, 6 декабря.
“Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины“, – говорится в сообщении.
В связи с этим предлагается задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ.
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Совет также посоветовал Нацбанку обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.
Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.
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