Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка

Комментариев: 2
Валютно-курсовая политика регулятора не соответствует вызовам современного развития Украины, считают в Совете НБУ.
Нацбанку посоветовали смягчить монетарную политику
Нацбанку посоветовали смягчить монетарную политику
Пресс-служба НБУ

Совет Национального банка Украины признал валютно-курсовую политику НБУ в 2019 году неэффективной. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook в пятницу, 6 декабря.

“Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины“, – говорится в сообщении.

В связи с этим предлагается задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ.

Читай также: НБУ: Макроэкономическая ситуация - лучшая за годы независимости

Совет также посоветовал Нацбанку обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: валюта, НБУ, финансы, курс валют, Нацбанк, курс гривны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.12.2019, 14:07
Оценка:  +2
гость
Это коломойщина наверное добралась до нбу. Он давно говорил что коепкая гривна не выгодна для его предприятий
Путин_xyйло    06.12.2019, 14:23
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Есс-но оно жеж "на вынос" торгует (на экспорт), в том числе и Украиной.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь