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ПриватБанк снова передадут в частные руки

Комментариев: 4
В Минфине заявили, что еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка.
ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем - Маркарова
ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем - Маркарова
depositphotos.com

ПриватБанк снова будет передан для приватизации в частные руки. Произойдет это спустя пять лет после национализации банка. Об этом в интервью для журнала Корреспондент рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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Чиновница заявила, что стратегия функционирования банка была разработана еще в 2016 году.

“Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка. Она предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности — это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем”, - заявила Маркарова.

Министр добавила, что ПриватБанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок.

“В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию”, - рассказала министр финансов.

Напомним, ЕБРР озвучил претензии к Украине из-за ПриватБанка.

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Теги: ПриватБанк, Укргазбанк, Маркарова
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Комментариев (4)
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COZEL    06.12.2019, 16:07
Оценка:  0
COZEL
ПИПЕЦ, ХОРОШО Я ОЩАДБАНКЕ ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮ, ПРАВДА ТИМОШЕНКО ПЫТАЛАСЬ ПОЛОЖИТЬ ЛАПУ, НО)))
Операторська    06.12.2019, 15:52
Оценка:  0
Операторська
тобто знову Бені продадуть?
гость  (аноним)  06.12.2019, 15:35
Оценка:  0
гость
И так с приветом будет каждые 5 лет. А докапитализировать (читай погашать убытки/разворованное) будут из госказны
гость  (аноним)  06.12.2019, 15:18
Оценка:  +1
гость
Распродажа Украины идет полным ходом. Продают даже куриц, которые несут золотые яйца.! Как же надо ненавидеть Украину, чтобы такое творить!
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