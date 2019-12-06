ПриватБанк снова передадут в частные руки

В Минфине заявили, что еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка.

ПриватБанк снова будет передан для приватизации в частные руки. Произойдет это спустя пять лет после национализации банка. Об этом в интервью для журнала Корреспондент рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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Чиновница заявила, что стратегия функционирования банка была разработана еще в 2016 году.

“Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка. Она предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности — это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем”, - заявила Маркарова.

Министр добавила, что ПриватБанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок.

“В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию”, - рассказала министр финансов.

Напомним, ЕБРР озвучил претензии к Украине из-за ПриватБанка.

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