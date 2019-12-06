Украина увеличила резервы на полмиллиарда долларов

В ноябре НБУ купил на межбанке $897,8 млн и направил на обслуживание и погашение госдолга правительства в иностранной валюте $644,7 млн.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря составили $21 931 млрд. В ноябре они выросли на 2,5% – $528,40 млн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка в пятницу, 6 декабря.

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Таким образом, с начала года золото-валютные резервы выросли на $1 111 млрд – на 5,3%.

Отмечается, что в ноябре НБУ купил на межбанке $897,8 млн. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга правительства в иностранной валюте было направлено $644,7 млн.

При этом расходы были частично компенсированы поступлениями в 304,9 млн долларов от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) дала минус $29,6 млн.

“Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка“, – говорится в сообщении.

Напомним, Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка.



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