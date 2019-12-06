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Украина достигла макроэкономической стабильности — Маркарова

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Страна продолжает переговоры с МВФ.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
depositphotos.com

Пока Украина не достигла соглашения с МВФ, однако продвинулась в обсуждении конкретики. Речь идет о заключении соглашения, сроком на три года. Об этом в интервью для журнала Корреспондент рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“Пока мы не достигли соглашения, но достаточно глубоко продвинулись в обсуждении конкретики. Речь идет о долгосрочной трехлетней программе, включающей в себя два больших блока: как поддержать макроэкономическую стабильность и как поддержать экономический рост. В программе будут традиционные вещи, касающиеся фискальной, монетарной политики, банковского сектора. И вопросы по структурным реформам. В том числе о приватизации и положительных изменениях в экономике. А когда мы окончим переговоры, тогда уже сможем обнародовать информацию о структурных маяках”, - заявила Маркарова.

Также министр рассказала, что сегодня Украина достигла макроэкономической стабильности и сегодня важно это положение сохранить.

“Прежде всего, важна взвешенная бюджетная политика, так как достигнутая нами макроэкономическая стабильность должна сохраняться, и ни в коем случае нельзя уничтожить базу, на которой можно ускорять рост. Это и бюджет, и реалистичные налоги и сборы, и долг, который должен снижаться, становиться дешевле и дольше. Это создаст стабильный фундамент для будущего”, - сказала министр.

Что касается экономического роста, то Маркарова считает, что Украине следует концентрироваться на налоговом администрировании, которое должно стать проще, а также убрать давление с честного бизнеса и создать равные правила игры.

Напомним, НБУ отреагировал на рекордное укрепление гривны.

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Теги: Маркарова, МВФ, макроэкономическая стабильность
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.12.2019, 17:30
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гость
Мафия мвф - приказала опустить бакс, увеличить коммуналку, поднять цену на электроэнергию, воду, газ, При этом цены розничный ни на копейку не опустились. Дешёвый бакс кому идёт в карман? 3,14дите сволочи, народ всё равно вас скоро начнёт резать на сегменты.
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