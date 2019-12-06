Украина достигла макроэкономической стабильности — Маркарова

Страна продолжает переговоры с МВФ.

Пока Украина не достигла соглашения с МВФ, однако продвинулась в обсуждении конкретики. Речь идет о заключении соглашения, сроком на три года. Об этом в интервью для журнала Корреспондент рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“Пока мы не достигли соглашения, но достаточно глубоко продвинулись в обсуждении конкретики. Речь идет о долгосрочной трехлетней программе, включающей в себя два больших блока: как поддержать макроэкономическую стабильность и как поддержать экономический рост. В программе будут традиционные вещи, касающиеся фискальной, монетарной политики, банковского сектора. И вопросы по структурным реформам. В том числе о приватизации и положительных изменениях в экономике. А когда мы окончим переговоры, тогда уже сможем обнародовать информацию о структурных маяках”, - заявила Маркарова.

Также министр рассказала, что сегодня Украина достигла макроэкономической стабильности и сегодня важно это положение сохранить.

“Прежде всего, важна взвешенная бюджетная политика, так как достигнутая нами макроэкономическая стабильность должна сохраняться, и ни в коем случае нельзя уничтожить базу, на которой можно ускорять рост. Это и бюджет, и реалистичные налоги и сборы, и долг, который должен снижаться, становиться дешевле и дольше. Это создаст стабильный фундамент для будущего”, - сказала министр.

Что касается экономического роста, то Маркарова считает, что Украине следует концентрироваться на налоговом администрировании, которое должно стать проще, а также убрать давление с честного бизнеса и создать равные правила игры.

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