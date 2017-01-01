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Нардепы могут не успеть рассмотреть земельный закон до конца года — Арахамия

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Арахамия утверждает, что правки в законопроект вносятся каждый день.
Давид Арахамия
Давид Арахамия
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Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не успеет принять законопроект об открытии рынка земли до конца этого года. Об этом сообщает Левый берег.

“Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах“, – сообщил он в кулуарах парламента.

Арахамия утверждает, что правки в законопроект вносятся каждый день.

“Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней“, – говорит Арахамия.

В то же время, нардеп утверждает, что они будут стремиться успеть рассмотреть закон до Нового года.

Он также отметил, что оппозиционные силы в Верховной Раде не хотят, чтобы этот законопроект рассматривался.

Напомним, в закон о рынке земли внесли уже более 4 тыс правок.

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Теги: рынок земли, мораторий на продажу земли, Арахамия
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