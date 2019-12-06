Гончарук рассказал, когда будет снижение тарифов на коммуналку

Премьер поделился планом действий Кабмина.

Ощутимое снижение тарифов возможно после приведения в порядок коммунального хозяйства и замены изношенных сетей, из-за которых происходят большие потери. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.

“Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы этой зимой максимально большое количество людей получили меньшие платежки. Президент говорил о том, что ощутимое снижение тарифов возможно, когда мы приведем в порядок наше коммунальное хозяйство, наши сети. Потому что уровень потерь в сетях в отдельных городах составляет больше 50%. Мы просто отапливаем космос“, - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу, которая обеспечит снижение тарифов на коммунальные услуги для украинцев.

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