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Гончарук рассказал, когда будет снижение тарифов на коммуналку

Комментариев: 3
Премьер поделился планом действий Кабмина.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com/MinregionUkraine

Ощутимое снижение тарифов возможно после приведения в порядок коммунального хозяйства и замены изношенных сетей, из-за которых происходят большие потери. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.

“Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы этой зимой максимально большое количество людей получили меньшие платежки. Президент говорил о том, что ощутимое снижение тарифов возможно, когда мы приведем в порядок наше коммунальное хозяйство, наши сети. Потому что уровень потерь в сетях в отдельных городах составляет больше 50%. Мы просто отапливаем космос“, - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу, которая обеспечит снижение тарифов на коммунальные услуги для украинцев.

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Теги: Гончарук, тарифы на коммуналку, цена на газ
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Комментариев (3)
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Негорро    06.12.2019, 19:19
Оценка:  0
Негорро
Короче,никогда.
BabaYul    06.12.2019, 19:00
Оценка:  0
BabaYul
То есть, никогда.
SINOBI-LIFE    06.12.2019, 19:00
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Мы не отапливаем космос,мы кормим таких как гончарук!!!
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