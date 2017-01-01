НБУ показал, как выглядят новые 50 и 200 гривен

Одна из купюр поступит в обращение уже 20 декабря .

В НБУ показали, как будут выглядеть обновленные купюры flickr.com

В Нацбанке показали, как выглядят новые банкноты 50 и 200 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Читай также: Украина достигла макроэкономической стабильности — Маркарова

Новые купюры украинцы смогут подержать в руках уже с 20 декабря нынешнего года. Размер 50-гривневой банкноты – 72х136 мм. Купюра по цвету почти не отличается от своей предшественницы.

Обновленные 50 гривен flickr.com

В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображение Михаила Грушевского.В верхней части банкноты справа от портрета размещено изображение малого Государственного Герба Украины и надпись “Украина“. В верхней части поля водяного знака – надпись “Национальный Банк Украины“, под которым размещена подпись главы Национального банка Украины и слово “Голова“.



На левом нижнем краю банкноты решили разместить рельефные элементы — для людей, которые имеют проблемы со зрением.

Читай также: Укрепление гривны может ускориться - НБУ

В центральной части обратной стороны банкноты расположено изображение дома Украинской Центральной Рады. С двух сторон от дома расположены фигуры рабочего и крестьянки. Цвет указанных изображений переходит из коричневого в фиолетовый.

Купюру оснастили несколькими защитными элементами: водяными знаками, защитной лентой.

В следующем году, с 25 февраля, в обращение поступит еще одна обновленная банкнота — 200 грн. Ее размер - 75х148 мм, преобладающий цвет – светло-розовый.

Обновленные 200 гривен flickr.com

В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображения Леси Украинки. Как и 50 грн, купюру 200 грн также оснастили рельефным элементом.

Читай также: НБУ прогнозирует снижение инфляции

В центральной части обратной стороны банкноты расположено изображение Въездной башни Луцкого замка.

Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге. Состав бумаги по волокну-100% хлопка. Бумага не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах.

Купюра содержит такие же защитные элементы, как и 50 грн.

Напомним, Украина увеличила резервы на полмиллиарда долларов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram