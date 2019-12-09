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Курс валют на 9 декабря: гривна резко усилилась

Комментариев: 3
Курс доллара на межбанке в продаже снизился на 13 копеек – до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке упал на 12 копеек – до 23,70 гривен за доллар.
Доллар стремительно теряет позиции в Украине
Доллар стремительно теряет позиции в Украине
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на понедельник, 9 декабря, укрепил курс гривны более чем на 15 копеек – до 23,72 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 6 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 6 декабря – 2387,7034 гривен за 100 долларов. Тогда НБУ укрепил гривну более чем на пять копеек. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) – 2364,1960 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2372,4789 гривны (-15,2245);

– 100 евро – 2648,9182 гривны (-16,8901).

В последний рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на 13 копеек – до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке упал на 12 копеек – до 23,70 гривен за доллар.

Напомним, НБУ показал, как выглядят новые 50 и 200 гривен.

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Теги: доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.12.2019, 10:23
Оценка:  0
гость
этак они ее в зачаточное состояние загонят
Русскай  (аноним)  09.12.2019, 10:23
Оценка:  -1
Русскай
Ох же как ипанет скоро)))). Соросятки на ОВГЗ поднимают баблишко)))). Два раза страну прокатили, раз повысили. Теперь все купили баксов и попали второй раз ахахаха. Слава муйдауну кастрюлям слава. Агрэээссор, война, путЭн рука крИмля, никого не забыл?)))))
бяка-zluka    09.12.2019, 10:32
Оценка:  +2
бяка-zluka
Не, окромя Гиркина , захватившего в чужей стране город.Че бы с ним за такое сделали в РФ?
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