В НБУ отреагировали на претензии со стороны Совета центробанка

Совет Нацбанка вышел за пределы своих полномочий, ее рекомендации не повлияют на политику регулятора, заявили в НБУ.

НБУ будет и дальше содействовать экономическому росту Украины Пресс-центр НБУ

Решение Совета Национального банка от 5 декабря находится вне его полномочий и не повлияет на проведение денежно-кредитной политики Национальным банком. Об этом говорится в ответе пресс-службы регулятора на запрос РБК-Украина, обнародованном в пятницу, 6 декабря.

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В Нацбанке напомнили, что его монетарная политика направлена на выполнение целей, определенных законодательством, в частности ценовой стабильности.

“Обеспечение низкой и стабильной инфляции происходит посредством реализации режима таргетирования инфляции и режима плавающего обменного курса“, – говорится в ответе.

В Нацбанке считают, что Совет НБУ вышел за пределы своих полномочий, приняв решение “признать деятельность правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не отвечающей вызовам современного развития Украины“.

В НБУ отметили, что перечень полномочий Совета НБУ определен в статье 9 закона Украины О Национальном банке Украины и является исчерпывающим. Среди них есть предусмотренный и Конституцией контроль за проведением денежно-кредитной политики, а соответственно, и оценка деятельности правления по выполнению утвержденных Советом Основных принципов денежно-кредитной политики.

“При этом, не предусмотрено никаких других полномочий Совета по оценке деятельности правления Национального банка в любой другой сфере, в частности в части формирования и реализации валютно-курсовой политики и соответствия ее вызовам современного развития Украины“, – напомнили в НБУ.

В НБУ обратили внимание, никаких правовых последствий для персонального состава правления данное решение Совета Национального банка не имеет.

“НБУ продолжает работать в полном составе для реализации возложенной на Национальный банк функций – обеспечения ценовой и финансовой стабильности с целью содействия экономическому росту“, – заявили в пресс-службе.

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