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Украина и МВФ договорились о новой программе

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева "высоко оценила" процесс внедрения реформ в Украине.
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности
facebook.com/NationalBankOfUkraine
Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества, сообщила пресс-службу Офиса президента в ночь на воскресенье, 8 декабря.
 
“Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с МВФ  имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца“, - заявил глава государства.
 
Георгиева, со своей стороны, “высоко оценила“ прогресс, который был достигнут за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении экономической политики. 
 
“Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования SDR (около 5,5 млрд долларов) в рамках расширенного фонда МВФ“, - отметила глава фонда.

Напомним, Зеленский анонсировал 5% кредиты для бизнеса.

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Теги: МВФ, визит миссии МВФ в Украину, транш МВФ
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