Украина и МВФ договорились о новой программе

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева "высоко оценила" процесс внедрения реформ в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества, сообщила пресс-службу Офиса президента в ночь на воскресенье, 8 декабря.

“Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца“, - заявил глава государства.

Георгиева, со своей стороны, “высоко оценила“ прогресс, который был достигнут за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении экономической политики.

“Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования SDR (около 5,5 млрд долларов) в рамках расширенного фонда МВФ“, - отметила глава фонда.

Напомним, Зеленский анонсировал 5% кредиты для бизнеса.



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