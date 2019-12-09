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Гончарук о транше МВФ: Экономика будет расти быстрее

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Благодаря новой программе сотрудничества с МВФ в Украине появится больше рабочих мест и произойдет рост зарплат.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
пресс-служба Кабмина
Благодаря новой программе Украины с Международным валютным фондом украинская экономика будет расти быстрее. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.

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По его словам, это совместная программа, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.

 
“Поддержка со стороны таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит для нас будут более дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, выше зарплаты“, - подчеркнул Гончарук.
 
Он добавил, что со всеми платежами, которые правительство должно осуществить, страна справится.

Напомним, Гончарук рассказал, когда будет снижение тарифов на коммуналку.

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Теги: МВФ, экономика Украины, транш МВФ, Алексей Гончарук
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Комментариев (1)
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Дед Матвей  (аноним)  09.12.2019, 12:05
Оценка:  0
Дед Матвей
Пришло за отопление 2х комнатной квартиры 2000 грн.Е...ал я вашу экономику во все дыры.
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