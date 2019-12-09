Гончарук о транше МВФ: Экономика будет расти быстрее
Благодаря новой программе сотрудничества с МВФ в Украине появится больше рабочих мест и произойдет рост зарплат.
Благодаря новой программе Украины с Международным валютным фондом украинская экономика будет расти быстрее. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.
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По его словам, это совместная программа, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.
“Поддержка со стороны таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит для нас будут более дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, выше зарплаты“, - подчеркнул Гончарук.
Он добавил, что со всеми платежами, которые правительство должно осуществить, страна справится.
Напомним, Гончарук рассказал, когда будет снижение тарифов на коммуналку.
Напомним, Гончарук рассказал, когда будет снижение тарифов на коммуналку.
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