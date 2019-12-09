Гончарук о транше МВФ: Экономика будет расти быстрее

Благодаря новой программе Украины с Международным валютным фондом украинская экономика будет расти быстрее. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.

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По его словам, это совместная программа, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.