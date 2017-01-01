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ЕC отреагировал на новое соглашение Украины с МВФ

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Заключение соглашения Киева и МВФ должно открыть путь к макрофинансовой помощи Евросоюза, считает Матти Маасикас.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас
wikipedia.org

Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) откроет путь к макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter в воскресенье, 8 декабря.

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Европейский дипломат назвал подписание соглашения своевременным.

“Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь к макрофинансовой помощи ЕС“, – заявил Маасикас.

Напомним, министр финансов Украины сообщила, что Украина достигла макроэкономической стабильности.

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Теги: Украина, ЕС, МВФ, Евросоюз, реформы, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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