Китай сообщил о резком снижении объемов экспорта в США

В ноябре показатель общего объема двусторонней торговли между США и Китаем снизился на 15,2%.

Китай и США больше года не могут договориться по пошлинам depositphotos.com

На фоне торговой войны Пекина и Вашингтона резко упали объемы китайского экспорта в Соединенные Штаты. По итогам ноября данный показатель снизился на 12,5% в сравнении с тем же месяцем 2018 года, сообщило Главное таможенное управление в Пекине в воскресенье, 8 декабря.

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При этом показатель импорта товаров из США в Китай снизился на 23,3%. Общий объем двусторонней торговли уменьшился на 15,2%.

Совокупный показатель китайского экспорта снижается четвертый месяц подряд. В ноябре он упал на 1,1%, сообщило таможенное управление КНР. Показатель импорта в том же месяце впервые за последние семь месяцев слегка вырос – на 0,3%.

Напомним, дефолт компаний Китая на $17 миллиардов бьет рекорды.



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