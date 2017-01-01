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Китай сообщил о резком снижении объемов экспорта в США

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В ноябре показатель общего объема двусторонней торговли между США и Китаем снизился на 15,2%.
Китай и США больше года не могут договориться по пошлинам
Китай и США больше года не могут договориться по пошлинам
depositphotos.com

На фоне торговой войны Пекина и Вашингтона резко упали объемы китайского экспорта в Соединенные Штаты. По итогам ноября данный показатель снизился на 12,5% в сравнении с тем же месяцем 2018 года, сообщило Главное таможенное управление в Пекине в воскресенье, 8 декабря.

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При этом показатель импорта товаров из США в Китай снизился на 23,3%. Общий объем двусторонней торговли уменьшился на 15,2%.

Совокупный показатель китайского экспорта снижается четвертый месяц подряд. В ноябре он упал на 1,1%, сообщило таможенное управление КНР. Показатель импорта в том же месяце впервые за последние семь месяцев слегка вырос – на 0,3%.

Напомним, дефолт компаний Китая на $17 миллиардов бьет рекорды.

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Теги: глобальный экономический кризис, США, экономика, Китай, Пекин, экспорт, Импорт, Вашингтон, Торговая война
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