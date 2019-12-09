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Маркарова анонсировала €500 млн помощи от ЕС

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Заключение соглашения с МВФ открывает двери для макрофинансовой помощи от Евросоюза, отметила министр финансов.
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
facebook.com/oksana.markarova

Подписание нового соглашения с Международным валютным фондом позволит Украине получить полмиллиарда евро макрофинансовой помощи от Европейского союза. Об этом 8 декабря сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова. 

“Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы“, - отметила она. 
 

Напомним, Украина увеличила резервы на полмиллиарда долларов.

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Теги: ЕС, МВФ, соглашение, Финансовая помощь, Оксана Маркарова
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.12.2019, 13:09
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гость
взяли в долг и орут на весь мир что цЭ перЭмога
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