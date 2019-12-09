Маркарова анонсировала €500 млн помощи от ЕС

Заключение соглашения с МВФ открывает двери для макрофинансовой помощи от Евросоюза, отметила министр финансов.

Подписание нового соглашения с Международным валютным фондом позволит Украине получить полмиллиарда евро макрофинансовой помощи от Европейского союза. Об этом 8 декабря сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

“Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы“, - отметила она.

Напомним, Украина увеличила резервы на полмиллиарда долларов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram