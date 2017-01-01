В Испании установили самую дорогую елку в мире

Цена одной игрушки — 9 млн долларов.

В испанском городе Марбелья установили самую дорогую новогоднюю елку в мире depositphotos.com

В испанском городе Марбелья установили самую дорогую новогоднюю елку в мире. Дерево украсили уникальными игрушками ручной работы дизайнера Дебби Уингем. Об этом сообщает ТСН.

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Игрушки инкрустированные драгоценными камнями и дорогими металлами. На некоторых сияют настоящие сапфиры, бриллианты и изумруды. Даже цепочки, на которых их подвешивают, с чистого золота.

Самое дорогое украшение — золотая игрушка в форме яйца. Она покрыта алмазной пылью и стоит почти 9 мнл долларов. Вторая по стоимости игрушка сделана из платины и украшена бриллиантом в 4 карата.

Стоять новогодняя красавица будет в холле одного из пятизвездочных отелей до конца праздников.

Напомним, стало известно, сколько в этом году будут стоить новогодние елки.

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