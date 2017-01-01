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Депутаты выделили 200 млн грн на достройку Охмадета

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В новом комплексе расположатся несколько хирургических, онкологических и других отделений.
Весь комплекс обновленного Охматдета составит более 67 000 кв. м
Весь комплекс обновленного Охматдета составит более 67 000 кв. м
facebook.com/ndslohmatdyt

Для завершения строительства детской больницы Охматдет выделено 200 млн грн. Соответствующий законопроект № 2505 приняла Верховная Рада. Это как раз та сумма, которой не хватало, чтобы завершить строительство одной из самых крупных детских больниц Украины.

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В апреле 2019 года была открыта первая часть нового корпуса Охматдета. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами.

Весь комплекс обновленного Охматдета составит более 67 000 кв. м — несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

Стоит также отметить, что в госбюджете на следующий год государство предусмотрело 500 млн грн на нужды Охмадета. Скорее всего, эти деньги пойдут на закупку нового оборудования.

Напомним, стало известно, что на закупку лекарств выделят почти 10 миллиардов.

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Теги: Охмадет, строительство больниц, депутаты, больницы
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