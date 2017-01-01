В Украине растет спрос на электрокары
За одиннадцать месяцев 2019 года на украинском авторынке появилось почти 7 тыс электромобилей. Об этом сообщают в Укравтопроме.
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Из общего количества электрокаров 505 приходится на коммерческий сегмент и 6453 единиц - легковые авто.
В 2019 году спрос на легковые электрокары вырос на 34%, а на коммерческие – на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Украинцы, как и в прошлом году, отдают предпочтение в основном б/у автомобилям.
Укравтопром назвал топ-10 самых популярных марок электромобилей, зарегистрированных с января по ноябрь:
Nissan Leaf – 3030 шт.
Tesla Model S – 552 шт.
Volswagen E-Golf – 325 шт.
BMW i3 – 322 шт.
Fiat 500е – 293 шт.
Renault Zoe – 272 шт.
Chevrolet Bolt – 232 шт.
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 228 шт.
Tesla Model 3 – 209 шт.
Tesla Model X – 204 шт.
Напомним, украинцы стали покупать больше б/у автомобилей.
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