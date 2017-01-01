В Украине растет спрос на электрокары

В 2019 году спрос на легковые электроавтомобили вырос на 34%.

Украинцы, как и в прошлом году, отдают предпочтение в основном б/у автомобилям depositphotos.com

За одиннадцать месяцев 2019 года на украинском авторынке появилось почти 7 тыс электромобилей. Об этом сообщают в Укравтопроме.

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Из общего количества электрокаров 505 приходится на коммерческий сегмент и 6453 единиц - легковые авто.

В 2019 году спрос на легковые электрокары вырос на 34%, а на коммерческие – на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Украинцы, как и в прошлом году, отдают предпочтение в основном б/у автомобилям.

Укравтопром назвал топ-10 самых популярных марок электромобилей, зарегистрированных с января по ноябрь:

Nissan Leaf – 3030 шт.

Tesla Model S – 552 шт.

Volswagen E-Golf – 325 шт.

BMW i3 – 322 шт.

Fiat 500е – 293 шт.

Renault Zoe – 272 шт.

Chevrolet Bolt – 232 шт.

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 228 шт.

Tesla Model 3 – 209 шт.

Tesla Model X – 204 шт.

Напомним, украинцы стали покупать больше б/у автомобилей.



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