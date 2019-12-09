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Маркарова: Программа сотрудничества с МВФ — сигнал экономического роста

Комментариев: 2
В правительстве прокомментировали подписание соглашения с МВФ.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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Украина подписала новое соглашение с МВФ. В правительстве утверждают, что благодаря новой программе сотрудничества с МВФ в Украине появится больше рабочих мест и будут расти зарплаты. Об этом сообщает Урядовый портал.

«Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка со стороны таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут более дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, выше зарплаты».

Премьер-министр добавил, что ресурсы, которые будет привлекать правительство, с каждым месяцем будут дешеветь.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова выразила убеждение, что новая программа сотрудничества с МВФ — сигнал для украинского и международного бизнеса, что наша страна на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

«На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров», — говорит Маркарова.

Напомним, НБУ упростил банкам кредитование малого бизнеса.

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Теги: МВФ, Маркарова, Финансовая помощь
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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    09.12.2019, 13:43
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
дебилы, постоянно брать в долг-это не развитие, это ЖOПА
гость  (аноним)  09.12.2019, 13:11
Оценка:  +1
гость
вам постоянно видятся маркеры, мэсседжи и поддержка партнеров.
объясните тогда - почему весь мир с вами, а вы в ж0пе?
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