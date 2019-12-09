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В Украине появился первый продукт с защищенным географическим указанием

Комментариев: 1
Первым продуктом с зарегистрированным географическим указанием стала "Гуцульська овеча бриндзя".
"Гуцульська овеча бриндзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат
"Гуцульська овеча бриндзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат
depositphotos.com

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства  зарегистрировало первый украинский продукт с защищенным географическим указанием “Гуцульская овечья брындзя“. Об этом сообщает портал АПК Украины.

“Гуцульська овеча бриндзя“ - это первое украинское географическое указание, которое соответствует европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Заявку на регистрацию географического указания подал в Минэкономики общественный союз Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров 19 декабря 2018 года.

“Гуцульська овеча бриндзя“ производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

Напомним, Украина планирует отказаться от регулирования цен на алкоголь.

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Теги: Украина, Минэкономики, торговая марка, сыр
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Комментариев (1)
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WTF2_eбy_в_рот    09.12.2019, 15:17
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
есть еще “Гуцульська овеча морда лица“. в регистрации не нуждается, все сразу видно итак. можно только занести в книгу ренордов гинеса как самое yебищное срагульское eбало на земле и близлежайших галактик))))))
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