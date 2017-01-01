В Украине заработала новая Государственная таможня

В ведомстве рассказали о изменениях в таможенной службе.

В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба. Об этом сообщила пресс-служба органа на странице в Facebook, раскрыв детали работы, которая предшествовала запуску.

“Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!“ – сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали о изменениях в таможенной службе. В частности, сократилось количество региональных таможен с 26 до 16.

Также недавно был запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан, создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей“, – поделились в новой таможенной службе.

Подтвердил запуск ГТС и ее глава Максим Нефедов.

“Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков“, – написал он в соцсети.

Нефедов добавил, что в 00:03 уже была оформлена первая экспортная декларация на груз, а в полночь был оформлен первый рейс в международном аэропорту “Борисполь“.

Напомним, украинцы смогут существенно экономить на заграничных посылках.

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