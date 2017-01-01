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Президент подписал закон для анбандлинга Нафтогаза

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Закон вносит некоторые изменения в Налоговый кодекс.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины подписал законопроект № 2359-1 для анбандлинга Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины“. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Предусматривается для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

Документ гласит, что пока до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений.

Закон также постановляет, что жо 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров - операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о сценариях развития ситуации с транзитом.

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Теги: Зеленский, Нафтогаз, Налоговый кодекс
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