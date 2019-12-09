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В МВФ назвали основы успеха для Украины

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Верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике позитивно повлияют на финансовый успех Украины, считают в Фонде.
Ранее руководитель МВФ провела конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Ранее руководитель МВФ провела конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
wikipedia.org

Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, переданном агентству УНИАН.

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При этом украинским властям крайне важно сохранить результаты очистки банковской системы и возместить соответствующие потери налогоплательщиков, сообщили в Фонде.

Отмечается, что руководитель МВФ провела конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“В ходе нашей беседы я поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать программу властей по поддержке макроэкономической стабильности и становлению экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста“, - говорится в заявлении.

Георгиева подтвердила достижение соглашения на уровне персонала о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины при поддержке МВФ объемом 4 миллиарда SDR, или около 5,5 миллиарда долларов, отметив, что решение подлежит утверждению руководством Фонда.

Напомним, Украина и МВФ договорились о новой программе.

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Теги: МВФ, экономика Украины, украинская экономика, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.12.2019, 17:21
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гость
С упырями из МВФ Украине не видать успехов, как своих ушей ! Упыри всю кровь из Украины высосут для своего обогащения ! Бежать надо от таких "благодетелей" как можно скорей !
гость  (аноним)  09.12.2019, 17:14
Оценка:  0
гость
Я бы добавил пункт: - Наличие у Украины тактического (как минимум) ядерного или нейтронного оружия. Что вполне реально и по силам Украине!
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