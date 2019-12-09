В МВФ назвали основы успеха для Украины

Верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике позитивно повлияют на финансовый успех Украины, считают в Фонде.

Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, переданном агентству УНИАН.

Читай также: Маркарова анонсировала €500 млн помощи от ЕС

При этом украинским властям крайне важно сохранить результаты очистки банковской системы и возместить соответствующие потери налогоплательщиков, сообщили в Фонде.

Отмечается, что руководитель МВФ провела конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“В ходе нашей беседы я поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать программу властей по поддержке макроэкономической стабильности и становлению экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста“, - говорится в заявлении.

Георгиева подтвердила достижение соглашения на уровне персонала о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины при поддержке МВФ объемом 4 миллиарда SDR, или около 5,5 миллиарда долларов, отметив, что решение подлежит утверждению руководством Фонда.

Напомним, Украина и МВФ договорились о новой программе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram