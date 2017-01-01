Каким будет курс доллара на этой неделе — аналитик

За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился.

Курс доллара может немного снизиться на начавшейся неделе depositphotos.com

Курс доллара может немного снизиться на начавшейся неделе. Такой прогноз дает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

“На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,3/23,5 грн“, - утверждает аналитик.

Стоит отметить, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,2%.

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Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,97 грн до 23,72 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время снизились с 23,94/23,96 до 23,65/23,68 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,85/24,08 до 23,56/24,80 (-1,2%/-1,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Совет Национального банка Украины, раскритиковал существенное укрепление курса гривны. Совет признал деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году “неэффективной и не отвечающей вызовам современного развития Украины“.

“Такая оценка вызывает ряд вопросов. Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование, которое происходит на основе рыночного спроса и предложения валюты, и лишь сглаживает сильные колебания“, - объясняет аналитик.

На сегодня политика плавающего курса признана наиболее эффективной и используется большинством Центробанков экономически развитых и развивающихся стран.

Напомним, в НБУ отреагировали на претензии со стороны Совета центробанка.

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