Каким будет курс доллара на этой неделе — аналитик
Курс доллара может немного снизиться на начавшейся неделе. Такой прогноз дает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
“На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,3/23,5 грн“, - утверждает аналитик.
Стоит отметить, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,2%.
Читай также: НБУ упростил банкам кредитование малого бизнеса
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,97 грн до 23,72 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время снизились с 23,94/23,96 до 23,65/23,68 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,85/24,08 до 23,56/24,80 (-1,2%/-1,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.
Совет Национального банка Украины, раскритиковал существенное укрепление курса гривны. Совет признал деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году “неэффективной и не отвечающей вызовам современного развития Украины“.
“Такая оценка вызывает ряд вопросов. Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование, которое происходит на основе рыночного спроса и предложения валюты, и лишь сглаживает сильные колебания“, - объясняет аналитик.
На сегодня политика плавающего курса признана наиболее эффективной и используется большинством Центробанков экономически развитых и развивающихся стран.
Напомним, в НБУ отреагировали на претензии со стороны Совета центробанка.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил