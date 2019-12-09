Импорт яблок в Украину вырос в шесть раз

Подобная ситуация является уникальной, поскольку даже в 2017 году, когда урожай яблок был низким, импорт был почти в 10 раз ниже.

Украина в прошлом месяце закупила за рубежом 1,3 тыс. тонн яблок, что в три раза меньше объема экспорта Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

“Подобная ситуация является уникальной, поскольку даже в 2017 году, когда урожай яблок был низким, импорт был почти в 10 раз ниже. По сравнению с октябрем, когда предложение яблока было ниже, чем в ноябре, импорт вырос на 72%“, - говорится в материале

Отмечается, яблоко в Украину ввозилось преимущественно из Польши, которая больше всех других стран пострадала в 2019 году от заморозков и больше всех стран в Европе снизила объемы производства яблока, как в натуральном, так и в относительном выражении.

Читай также: В мире резко выросли цены на кофе

Данные статистики говорят о том, что за ноябрь 2019 года в Украину было поставлено в 10,5 раз больше, чем в том же месяце годом ранее. Всего же за первые четыре месяца сезона импорт яблока уже достиг 3,7 тыс. тонн, или в шесть раз больше, чем за такой же период предыдущего сезона. При этом импорт за этот период превысил экспорт лишь в два раза.

“За август-ноябрь 2019 года из Украины экспортировано 8,7 тыс. тонн яблока - на 47% меньше, чем за тот же период 2018 года. Импортеры Ближнего Востока, которые активно закупали яблоко из Украины в прошлом сезоне, в этом году жаловались на то, что их запросы на поставку яблока многие садоводы и экспортеры попросту игнорировали“, - отмечают аналитики.

“Очень бы не хотелось, чтобы с яблоком повторилась ситуация, которую мы сейчас видим на рынке картофеля, когда в розницу продается преимущественно импортная продукция и она дешевеет. В это же время украинский картофель заложен в хранилища в надежде на рост цен. Если в сентябре-октябре фермеры имели возможность продать картофель по 10-11 грн/кг оптом, то сейчас цены уже упали до 7 грн/кг и активных продаж украинского картофеля от украинских фермеров по-прежнему нет, т.е. они уже потеряли по 3-4 грн/кг и рискуют еще более нарастить потери“,- отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Представитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Семен Крамаренко в свою очередь предложил не забывать, что Польша продает свое яблоко не только в Украину, но и на те рынки сбыта, которые Украина завоевала с большим трудом годом ранее - прежде всего на Ближний Восток.

“Если в прошлом году покупатели из ОАЭ и Саудовской Аравии предпочитали яблоко из Украины, то в этом году, ввиду очень низкого предложения украинских фруктов, они закупают больше яблока в Польше. Также на наши традиционные рынки выходят садоводы Молдовы и Сербии, пока наши поставщики предпочитают играть в рулетку и хранить яблоко в надежде на рост цен. Остается лишь надеяться, что их ставка сработает“,- отмечает представитель УПОА.

Напомним, Украина обновила рекорд по урожаю зерновых.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram