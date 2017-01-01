Премьер пообещал вернуть украинцам вложенные деньги в ПриватБанк

Кабмин сделает все, чтобы вернуть деньги налогоплательщиков, которые потратили на национализацию банка.

Кабинет министров “сделает все возможное“, чтобы вернуть деньги налогоплательщиков, потраченные на национализацию ПриватБанка, заявил премьер Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина.

“Мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка”, - сказал он.

Премьер также акцентировал, что сегодня идет активная работа над законопроектом, который введет запрет на возврат банков в руки бывших собственников.

“НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего”, - сообщил премьер-министр.

Напомним, стало известно, что ПриватБанк снова передадут в частные руки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram