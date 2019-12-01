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Сколько потеряют Украина, Россия и ЕС в случае прекращения газового транзита

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Украина понесет наименьшие потери.
Потери Украины составят 0,5 млрд евро
Потери Украины составят 0,5 млрд евро
depositphotos.com

Если ЕС, Украина и Россия не договорятся о продлении контракта по транзиту газа, то все стороны столкнутся со значительными финансовыми потерями. Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI).

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Если в первом квартале 2020 года Россия не будет переправлять газ через Украину, то российский Газпром потеряет около 3,4 млрд евро. Европейские потребители столкнутся с повышением цен и должны будут заплатить за газ на 1,5 млрд евро больше или на 2,1 млрд евро, в случает морозов и сбоев в поставках.

Минимальными, по сравнению с другими странами, будут потери Украины — около 0,5 млрд евро.

Кроме того, авторы исследования считают, что Россия и Украина столкнутся еще и с репутационными потерями, в зависимости от того, кто будет считаться ответственным за прекращение контракта.

“Стоимость этого репутационного ущерба трудно определить количественно, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода“, - отмечают в исследовании.

Напомним, президент подписал закон для анбандлинга Нафтогаза.

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Теги: транзит газа через Украину, Украина и Россия, газ
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