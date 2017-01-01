Могут ли украинцы получать пенсию без необходимого трудового стажа

Украинцам, у которых нет достаточного трудового стажа, могут оказывать финансовую поддержку.

Помощь выплачивается органами социальной защиты по достижению лицами возраста, с которого украинцы обретают право на назначение пенсии depositphotos.com

Согласно украинскому законодательству, если человек достиг пенсионного возраста, но не имеет нужного количества трудового стажа, то вместо пенсии ему будет назначена временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату. Об этом сообщается на странице Пенсионного курьера в Facebook.

“Временная помощь будет назначена, если человек имеет минимум 15 лет страхового стажа”, – говорится в сообщении.

Помощь выплачивается органами социальной защиты по достижению лицами возраста, с которого украинцы обретают право на назначение пенсии.

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Стоит отметить, что с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился и размер пенсии — минимальная пенсия на сегодня составляет 1638 грн.

Напомним, Укрпочта будет обеспечивать доставку пенсий и субсидий в 2020 году.

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