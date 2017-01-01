Какими будут зарплаты учителей в 2020 году

Зарплаты у работников в сфере образования и науки вырастут.

Ожидается, что в среднем зарплата учителей в 2020 году вырастет на 9% depositphotos.com

В 2020 году планируется увеличение зарплат учителей в Украине. На образование и науку в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено на 14% больше средств, чем в нынешнем году, – 131,5 млрд грн вместо 115,2 млрд. Об этом пишет Сегодня.

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Впервые в бюджете предусмотрено выделение 250 млн грн для Фонда развития вузов. Этот фонд планируется создать специально для того, чтобы в нем аккумулировались средства на ремонты в высших учебных заведениях.

Более того, в госбюджете предусмотрены средства для предоставления ипотечных кредитов педагогам - 2 млн грн.

Также впервые в госбюджете закладываются средства на льготные кредиты для студентов для оплаты обучения в вузах: 36,85 млн грн.

Кроме того, в государственном бюджете предусмотрена субвенция местным бюджетам “на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования“ в размере 3,7 млрд грн. Эти деньги предназначены для молодых учителей – точнее, учителей средних школ со стажем менее 10 лет, чтобы стимулировать их оставаться в профессии.

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В Министерстве образования и науки обещают, что в конце следующего года все молодые учителя получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Планируют повысить заработные платы и для других работников сферы образования и науки. В частности, в Министерстве образования и науки обещают начислять зарплаты учителям в соответствии с реальным количеством учеников, а не по старым данным. Кроме того, надбавка за престижность профессии в каждом регионе должна вырасти до 20%. Ожидается, что в среднем зарплата учителей в 2020 году вырастет на 9%.

Напомним, Милованов рассказал, в каких сферах занято больше всего украинцев.

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