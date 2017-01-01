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Курс валют: гривна продолжает бить рекорды

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Курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году, побив рекорд четырехлетней давности. Тем временем, на межбанке курсы доллара и евро перешли к росту.
Гривна продолжает расти
Гривна продолжает расти
depositphotos.com

Национальный банк Украины на вторник, 10 декабря, укрепил курс гривны более чем на три копейки – до 23,68 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 9 декабря.

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Таким образом, курс доллара побил рекорд почти четырехлетней рекорд (14 января 2016 года), когда курс опустился до 2364,1960 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2368,8511 гривны (-3,6278);

– 100 евро – 2623,5026 гривны (-8,5255).

В последний рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке вырос на 0,5 копеек до 23,725 гривен за доллар, курс в покупке до 23,705 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,26 гривен за евро.

Напомним, глава Совета НБУ обвинил правление банка в преступлениях.

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